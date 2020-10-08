Обвиняемый в хищениях при строительстве в резиденции Путина осужден на пять лет
Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Торчинского, его обвинили в хищении бюджетных денег, ранее предоставленных постройку дома приемов в резиденции президента РФ, пишет «Интерфакс».
Он также оштрафован на 350 тысяч рублей, после освобождения его свобода будет ограничена на год и месяц.
Дело о хищениях бюджетных средств при строительстве резиденции президента было возбуждено в марте 2017 года, его выделили из дела о контрабанде элитного алкоголя.
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