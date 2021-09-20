Обвиняемому в госизмене физику вменили передачу данных голландскому ученому
Следствие вменяет сотруднику Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерию Голубкину передачу гостайны координатору проекта Hexafly-Int Йохану Стиланту в Нидерландах. Об этом сообщает адвокат ученого Иван Павлов.
По данным ФСБ, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал отчеты о проделанной работе. Адвокат подчеркнул, что Голубкин выполнял распоряжение своего руководителя, а информация в отчетах не содержала запрещенных к передаче данных.
"Интерфакс" передает, что на выдачу информации были оформлены все необходимые разрешительные документы. Отмечается, что имя координатора, который получил данные, было названо впервые. Голубкин находится под стражей с апреле 2021 года.
В апреле другой защитник Голубкина, Александр Тимошенко, заявил, что 70-летний профессор категорически не признает свою вину. Он также добавил, что исследователь жалуется на проблемы со здоровьем.
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