Обвиняемому в госизмене дважды вызывали скорую в СИЗО «Лефортово»

В московском Следственном изоляторе «Лефортово» были вынуждены в последнее время два раза вызывать скорую помощь пенсионеру из Владивостока Виктору Королёву, который арестован по обвинению в государственной измене. Причиной беспокойства стали сердечные приступы дважды вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем, сообщила «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Она пояснила, что 69-летненго арестанта целый ворох заболеваний сердечно-сосудистой системы, ему делали неоднократно операции. Медики говорят, что в принципе, Королёва необходимо класть в кардиореанимацию. По оценке Литвинович, даже визуально заметно, что человек плохо себя чувствует, отмечает RT.

Обвиняемый содержится в обычной камере СИЗО и, в общем, не имеет претензий к условиям содержания. Его арестовали по решению суда 5 февраля.

