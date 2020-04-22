Общий объем утвержденных Собяниным налоговых льгот для предприятий составит 170 млрд

Власти Москвы решили сохранить налоговые льготы для столичного бизнеса в размере 106 миллиардов рублей, утверждённые до начала ограничений из-за борьбы с коронавирусом. Три пакета антикризисных мер предоставят льготы ещё на 70 миллиардов рублей почти 21 тысяче московских компаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изначально для столичных предпринимателей были предусмотрены льготы по налогу на имущество, прибыль, по земельному и транспортному налогам. Ряд бизнесменов получит возможность уплачивать налоги налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке. Впервые зарегистрировавшиеся ИП получат двухлетние налоговые каникулы, как и планировалось, отмечается в сообщении.

К действующей системе преференций добавятся антикризисные меры, которые позволят дополнительно уменьшить издержки, отметил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Как стало известно ранее, это, в частности, продление сроков уплаты налога на имущество и землю, меры, стимулирующие арендодателей снижать арендную плату для компания в пострадавших от кризиса отраслях.

