Общество «Знание» и Фонд гуманитарных проектов подписали соглашение о сотрудничестве

Организаторы молодежного форума «Петровские времена» - Фонд гуманитарных проектов и Российское общество «Знание» - в рамках открытия площадки 27 апреля подписали договор о сотрудничестве. Его главная цель - продвижение гуманитарных знаний в области культуры и истории, а также повышение эффективности при реализации федеральных и региональных проектов, сообщили в Фонде.



Сотрудничество в рамках соглашения предусматривает активное взаимодействие по работе спикеров, совместную организацию выставочных проектов, фестивалей, форумов и лекций, открытых дискуссий и мультиформатных проектов для современной молодежи.



Подписи под соглашением со своей стороны поставили гендиректор общества «Знание» Максим Древаль и управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты Иван Есин.

Фонд гуманитарных проектов является оператором 24 исторических парков «Россия – моя история», на площадке одного из них в Санкт-Петербурге сегодня проходит форум «Петровские времена», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I.

«Мы убеждены, что все 24 исторических парка «Россия – моя история» сделают все возможное, чтобы подобные форумы на их площадках проходили интересно, увлекательно и оставляли знания в умах и сердцах наших современников», - отметил Есин.

Фонд Гуманитарных Проектов является одним из организаторов Года празднования 350-летия со дня рождения Петра I и автором визуального стиля торжеств по всей стране.

«Просветительский проект, посвященный Петровским временам, связан с историей и культурой России. Он даст возможность молодежи углубиться в прошлое, ведь без этого невозможно понять основы национального суверенитета, разобраться в особенностях геополитики и сегодняшних стратегических интересах страны», - сказал Древаль.



