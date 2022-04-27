Общество «Знание» и Фонд гуманитарных проектов подписали соглашение о сотрудничестве
Организаторы молодежного форума «Петровские времена» - Фонд гуманитарных проектов и Российское общество «Знание» - в рамках открытия площадки 27 апреля подписали договор о сотрудничестве. Его главная цель - продвижение гуманитарных знаний в области культуры и истории, а также повышение эффективности при реализации федеральных и региональных проектов, сообщили в Фонде.
Сотрудничество в рамках соглашения предусматривает активное взаимодействие по работе спикеров, совместную организацию выставочных проектов, фестивалей, форумов и лекций, открытых дискуссий и мультиформатных проектов для современной молодежи.
Подписи под соглашением со своей стороны поставили гендиректор общества «Знание» Максим Древаль и управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты Иван Есин.
Фонд гуманитарных проектов является оператором 24 исторических парков «Россия – моя история», на площадке одного из них в Санкт-Петербурге сегодня проходит форум «Петровские времена», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I.
«Мы убеждены, что все 24 исторических парка «Россия – моя история» сделают все возможное, чтобы подобные форумы на их площадках проходили интересно, увлекательно и оставляли знания в умах и сердцах наших современников», - отметил Есин.
Фонд Гуманитарных Проектов является одним из организаторов Года празднования 350-летия со дня рождения Петра I и автором визуального стиля торжеств по всей стране.
«Просветительский проект, посвященный Петровским временам, связан с историей и культурой России. Он даст возможность молодежи углубиться в прошлое, ведь без этого невозможно понять основы национального суверенитета, разобраться в особенностях геополитики и сегодняшних стратегических интересах страны», - сказал Древаль.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- В Белоруссии могут ввести смертную казнь за покушение на совершение терроризма
- Кудрин предрек «очень сложную» ситуацию в экономике России
- Приложение «Аэрофлота» удалено из App Store
- СМИ: Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в «Газпромбанке»
- Австрия согласилась покупать российский газ за рубли
- СМИ: Кириенко будет курировать взаимодействие с ДНР и ЛНР
- Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются
- Российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с оружием из США и Европы
- В Приднестровье сообщили о стрельбе в селе с крупнейшим в Европе складом боеприпасов
- В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения собаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru