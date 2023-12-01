Общественный центр со школой искусств появится в Коммунарке
В поселке Коммунарка откроют общественный центр со школой искусств для детей и взрослых, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В коммерческом общественном центре разместятся библиотека с коворкингом, мастерские для занятий ремеслами - гончарная, столярная, стеклодувная. Кроме того, предусмотрены помещения для занятий живописью, графикой, дизайном, включая компьютерный дизайн, а также медиастудия», - отметил Бочкарёв.
По его словам, здание площадью 6,7 тысяч квадратных метров возведут на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что проект предусматривает восьмиэтажное здание с трех-пятиэтажной пристройкой, в которой и разместится школа искусств. Кроме того, в многофункциональном пространстве планируется разместить развлекательный центр с фудмоллом, паркинг и медицинские учреждения. Сейчас строители завершили монолитные работы подземного этажа, отметил Жидкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru