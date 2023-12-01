Общественный центр со школой искусств появится в Коммунарке

«В коммерческом общественном центре разместятся библиотека с коворкингом, мастерские для занятий ремеслами - гончарная, столярная, стеклодувная. Кроме того, предусмотрены помещения для занятий живописью, графикой, дизайном, включая компьютерный дизайн, а также медиастудия», - отметил Бочкарёв.

По его словам, здание площадью 6,7 тысяч квадратных метров возведут на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что проект предусматривает восьмиэтажное здание с трех-пятиэтажной пристройкой, в которой и разместится школа искусств. Кроме того, в многофункциональном пространстве планируется разместить развлекательный центр с фудмоллом, паркинг и медицинские учреждения. Сейчас строители завершили монолитные работы подземного этажа, отметил Жидкин.

