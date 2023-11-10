В центре «Коммунарка» завершен первый этап строительства инженерных сетей

На территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке выполнено строительство линейных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В частности, проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается», - сказал он.

Установленное оборудование готово к подключению жилой и административно-деловой застройки района.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что в рамках подготовки территории были демонтированы неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи и многие другие объекты. Новые сооружения снабжены современными приборами управления, учета и контроля.

АДЦ «Коммунарка» – одна из наиболее динамичных точек роста в Новой Москве. На территории центра планируется возвести около 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, создать 164 тысячи новых рабочих мест, а также построить новые социальные, образовательные и культурные объекты.

