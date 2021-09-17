Общественный штаб: В Москве онлайн проголосовали уже 900 тыс человек

В систему дистанционного электронного голосования поступило 900 тысяч голосов жителей столицы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В Общественном штабе напомнили, что проголосовать дистанционно можно в любое время из любой точки мира.

Также сообщается, что избиратели смогут воспользоваться функцией «Отложенного решения», если у них возникнут какие-либо проблемы с гаджетом или интернетом. В таком случае бюллетень можно будет загрузить заново в течение 24 часов с момента первой загрузки.

В штабе отметили, что более 2 миллионов человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве.

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 9,16%. Об этом ранее заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

