Общественный штаб: В Москве онлайн проголосовали уже 900 тыс человек
В систему дистанционного электронного голосования поступило 900 тысяч голосов жителей столицы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
В Общественном штабе напомнили, что проголосовать дистанционно можно в любое время из любой точки мира.
Также сообщается, что избиратели смогут воспользоваться функцией «Отложенного решения», если у них возникнут какие-либо проблемы с гаджетом или интернетом. В таком случае бюллетень можно будет загрузить заново в течение 24 часов с момента первой загрузки.
В штабе отметили, что более 2 миллионов человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве.
Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 9,16%. Об этом ранее заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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