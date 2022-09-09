Общественный штаб: Более 15 тыс наблюдателей работают на выборах в столице

Более 15 тысяч наблюдателей работают на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев.

Как отметил глава ОШ, штаб работает, и сотрудники активно включились в выборы.

«Группа разбора, мобильные группы готовы, видеоцентр — все это здесь у нас в штабе активно работает. У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели — порядка 10 тыс. наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много — всего более 15 тыс наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках», — рассказал Ковалев.

Руководитель Общественного штаба добавил, что все системы работают штатно.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет 9-11 сентября 2022 года, выборы состоятся в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

