Общественный деятель призвал Соболь и Гудкова признать подделку подписных листов

Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло выступил с призывом к кандидатам в депутаты Московской городской думы Любови Соболь и Дмитрию Гудкову признать факт подделки подписей для выдвижения. Как заявил Ремесло, в ходе проверки, в их подписных листах были обнаружены 50 явных «мёртвых душ».

Подписи «мертвецов» были выявлены как минимум у пяти независимых кандидатов, помимо Соболь и Гудкова, речь идёт об Иване Жданове, Александре Соловьёве, Кирилле Гончарове и Андрее Бабушкине. Кроме того, среди 300 случайно выбранных подписей значились граждане, которые отсутствовали по месту указанного проживания.

Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут ранее сегодня также подтвердил, что среди подписей некоторых кандидатов найдены подписи москвичей, которые уже скончались. Правда, он не стал обнародовать конкретные фамилии.

Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло выступил с призывом к кандидатам в депутаты Московской городской думы Любови Соболь и Дмитрию Гудкову признать факт подделки подписей для выдвижения. Как заявил Ремесло, в ходе проверки, в их подписных листах были обнаружены 50 явных «мёртвых душ».

Подписи «мертвецов» были выявлены как минимум у пяти независимых кандидатов, помимо Соболь и Гудкова, речь идёт об Иване Жданове, Александре Соловьёве, Кирилле Гончарове и Андрее Бабушкине. Кроме того, среди 300 случайно выбранных подписей значились граждане, которые отсутствовали по месту указанного проживания.

Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут ранее сегодня также подтвердил, что среди подписей некоторых кандидатов найдены подписи москвичей, которые уже скончались. Правда, он не стал обнародовать конкретные фамилии.

Между тем, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев назвал субъективными заявления о чрезмерных критериях проверки подписей от не допущенных к регистрации кандидатов в Мосгордуму, сообщает Москва 24.

Булаев предположил, что некоторые претенденты начинают заранее нагнетать страсти, опасаясь, что при тщательном изучении его подписных листов, могут возникнуть проблемы по их качеству.

