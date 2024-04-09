Общественные огороды обустроят в жилом комплексе на востоке Москвы
Общественные огороды появятся на востоке Москвы в рамках благоустройства жилого комплекса «Метроном» (девелопер — компания «Брусника»). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, новые виды досуговой инфраструктуры становятся популярными наряду со спортивными и детскими площадками, общественными пространствами и скверами.
Отмечается, что для создания огородов выделили два участка на прилегающей к корпусам территории. Также здесь появятся резервуар для воды и ящик для инвентаря.
Благодаря развитию такой инфраструктуры начнут формироваться устойчивые сообщества, отличающиеся повышенной ответственностью за территории, на которой проживают, заверил Бочкарев.
В свою очередь замруководителя отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании «Брусника» Роман Зимин заявил, что спрос на общественные огороды, теплицы и террасы в составе жилых комплексов растет, хоть пока и не носит массовый характер. Объясняется же такая тенденция увеличивающимся темпом городской жизни и уровнем стресса. Это диктует необходимость организации пространства, где люди могут отдохнуть и соприкоснуться с иной природной стихией, пояснил Зимин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АКОРТ: Репчатый лук, гречка и картофель больше всего подешевели в марте
- Власти Башкирии опровергли информацию о том, что в Уфе девочку назвали Кириллом
- В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя
- ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих
- Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области
- Евросоюз передаст Украине 167 электрогенераторов
- Ми-8 из-за неисправности сел на косе реки в Хабаровском крае
- Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 9 метров
- Несколько дорог в Курганской области перекрыли из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru