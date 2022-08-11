Общественное телевидение России начинает регулярное вещание с сурдопереводом

Переводом на жестовый язык будут обеспечены информационно-аналитические программы, выходящие в прямом эфире по будням: «ОТРажение» и «Новости». Также с 25 сентября сурдопереводом будет сопровождаться и итоговая программа «ОТРажение недели».

Общий хронометраж программ, которые будут выходить на ОТР в сопровождении сурдоперевода, составит не менее 25 часов в неделю. В год телеканал обязуется перевести на жестовый язык 1 300 часов эфирного контента.

В студии сурдоперевода в прямом эфире будут работать восемь профессиональных переводчиков-синхронистов, владеющих русским жестовым языком, сменяя друг друга каждые 15 – 20 минут в зависимости от наполнения эфирного блока.

Ранее Президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов рассказал НСН об открытии специальных курсов для подготовки тифлосурдопереводчиков.

