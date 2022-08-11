Общественное телевидение России начинает регулярное вещание с сурдопереводом
Телеканал ОТР станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, сообщает сайт телеканала.
Эфир информационно-аналитической программы «ОТРажение» с новостными блоками, а также итоговая воскресная программа «ОТРажение недели» будут сопровождаться переводом на язык жестов.
Студия прямого эфира сурдоперевода ОТР начнет работу с 15 августа 2022 года в 13:00 мск. Проект реализован техническими специалистами самого канала. На эти работы ушло более десяти месяцев.
Переводом на жестовый язык будут обеспечены информационно-аналитические программы, выходящие в прямом эфире по будням: «ОТРажение» и «Новости». Также с 25 сентября сурдопереводом будет сопровождаться и итоговая программа «ОТРажение недели».
Общий хронометраж программ, которые будут выходить на ОТР в сопровождении сурдоперевода, составит не менее 25 часов в неделю. В год телеканал обязуется перевести на жестовый язык 1 300 часов эфирного контента.
В студии сурдоперевода в прямом эфире будут работать восемь профессиональных переводчиков-синхронистов, владеющих русским жестовым языком, сменяя друг друга каждые 15 – 20 минут в зависимости от наполнения эфирного блока.
Ранее Президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов рассказал НСН об открытии специальных курсов для подготовки тифлосурдопереводчиков.
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