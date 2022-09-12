Общественники призвали засудить «Шнура-хайпожора» и «отправить на фронт»

Глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал привлечь к ответственности музыканта Сергея Шгнурова за исполнение песни о сгоревшей Москве. Композиция прозвучала в минувшую субботу в ходе выступления группы «Ленинград» на стадионе «Лужники» в рамках празднования Дня города.

Общественник в беседе с NEWS.ru выразил возмущение в связи с тем, что Шнуров свободно пропагандирует ненормативную лексику, чем «оскверняет культурное пространство страны». По оценке Резяпова, в исполненной композиции ясно обозначено, «как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах».

Лидер «Ветеранов России» назвал «спланированной культурной и информационной диверсией» выступление «Ленинграда» в «Лужниках».

«Это запредел! Шнуру позволяют стирать границу между подворотней, где мат — норма, и сценой, публичным пространством, где мат должен быть под строгим табу. Шнур-хайпожор и матерщинник, надеюсь, что в этот раз он не выйдет сухим из воды», — заявил Ильдар Резяпов.

Он считает, что вместе со Шнуровым к уголовной ответственности необходимо привлечь организаторов концерта, а после отбытия наказания отправить «в первых рядах на фронт». Резяпов направил обращения по поводу выступления музыканта на праздновании 875-летия Москвы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, администрацию президента и Госдуму.

Видео с концертом «Ленинграда» разошлось по социальным сетям. Многие комментаторы выразили недоумение по поводу его проведения на фоне непростой ситуации в мире и событий на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

