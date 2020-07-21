Общественники призвали выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Расходы российских пенсионеров на лекарства и средства профилактики вирусных заболеваний выросли в период пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем для их поддержки следует ввести единовременную выплату по аналогии с помощью государства для семей с детьми. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, передаёт РИА Новости.
По данным Хамзаева, расходы пенсионеров только на лекарства увеличились на 4 тысячи рублей. При этом дополнительные источники доходов, помимо пенсий, у них отсутствуют.
Общественник считает, что размер единовременной выплаты пенсионерам может составить 15 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru