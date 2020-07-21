Общественники призвали выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Расходы российских пенсионеров на лекарства и средства профилактики вирусных заболеваний выросли в период пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем для их поддержки следует ввести единовременную выплату по аналогии с помощью государства для семей с детьми. С таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, передаёт РИА Новости.

По данным Хамзаева, расходы пенсионеров только на лекарства увеличились на 4 тысячи рублей. При этом дополнительные источники доходов, помимо пенсий, у них отсутствуют.

Общественник считает, что размер единовременной выплаты пенсионерам может составить 15 тысяч рублей.

