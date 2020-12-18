Общественники призвали ввести мораторий на снос гаражей

До объявления гаражной амнистии нужно ввести мораторий на снос легальных гаражей. Иначе в стране начинаются «гаражные войны». на пресс-конференции НСН на тему: «Гаражные войны: зачем чиновники закручивают гайки накануне амнистии?» заявил председатель Движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров.

«В регионах сейчас идут «гаражные войны». Сносят гаражи без всяких компенсаций, в том числе в Москве. В три дня. Нужно до амнистии ввести мораторий на снос гаражей. А то люди, пенсионеры в том числе, которым нельзя выходить из-за коронавируса, вынуждены противостоять бульдозерам, которые пригоняют на снос», — заявил Федоров.

Ранее член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук заявила, что гаражи находятся в правовом вакууме.

