Общественники опровергли «палочную систему» для ГАИ по пропускам

Секретарь Общественного совета при Главном управлении МВД Москвы Вадим Бреев утверждает, что руководство полиции не вводило так называемую «палочную систему» плана по сбору штрафов для сотрудников ГИБДД во время действия пропускного режима из-за коронавируса.

Как заявил Бреев «Интерфаксу», организованы выборочные проверки машин. Общественный совет взял ситуацию на контроль. Таким образом он прокомментировал информацию, распространённую в сети, о введении для сотрудников ГИБДД «палочной системы», согласно которой их якобы обязали увеличить количество проверок и штрафов.

Одновременно Бреев признал определенное перераспределение нагрузки на сотрудников ГИБДД в Москве. Произошло это в связи с уменьшением в столице аварий из-за сокращения трафика, и одновременным ростом объема работ по контролю за цифровыми пропусками.

