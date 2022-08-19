Общественники обжалуют домашний арест для «спопинского маньяка»

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку и обжаловать избранную меру пресечения для «Скопинского маньяка» по делу об укрывательстве убийства. «Радиоточка НСН» располагает копией данного обращения.

Накануне суд отправил «Скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу об укрывательстве убийства. Срок домашнего ареста установлен до 7 октября, до этой даты Мохову запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

По словам Мельникова, Мохов может представлять реальную угрозу для соотечественников. Он также напомнил, что Мохов был признан виновным в нарушении условий административного надзора.

Ранее стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя, подозреваемый был задержан и признался в убийстве. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова.

