Общественники обжалуют домашний арест для «спопинского маньяка»
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку и обжаловать избранную меру пресечения для «Скопинского маньяка» по делу об укрывательстве убийства. «Радиоточка НСН» располагает копией данного обращения.
Накануне суд отправил «Скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу об укрывательстве убийства. Срок домашнего ареста установлен до 7 октября, до этой даты Мохову запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.
По словам Мельникова, Мохов может представлять реальную угрозу для соотечественников. Он также напомнил, что Мохов был признан виновным в нарушении условий административного надзора.
Ранее стало известно, что во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя, подозреваемый был задержан и признался в убийстве. По данным следствия, 2 августа подозреваемый в ходе ссоры ударил своего знакомого локтем в область шеи, тот умер на месте. Убийство произошло в доме у Мохова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- МЧС: За 10 лет в России погибли свыше 6 тысяч человек во время ЧС
- Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину
- Bloomberg назвал Румынию самым уязвимым местом НАТО
- В Британии призвали не допускать Путина на G20
- В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии авторских прав
- Минобороны: боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ
- Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров освобожденной части Харьковской области
- В Минтруде не исключили рост уровня безработицы в РФ
- Голикова: в России снизилось число безработных
- Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru