Общественная палата обновит антирейтинг незаконопослушных соцсетей
Общественная палата планирует представить новый антирейтинг социальных сетей, лидирующих по распространению запрещенного контента и нарушающих права российских пользователей. Обновление выйдет в первых числах августа, сообщила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она, в частности, констатировала резкое увеличение в Сети числа фейков о коронавирусе и вакцинации, передаёт ТАСС.
Лидером зимнего антирейтинга в этом году была сеть микроблогов Twitter. Роскомнадзор призвал соцсеть оперативно удалять противоправный контент: ведомство даже замедляло трафик этой площадки.
В начале июля Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор проверить социальную сеть TikTok, выявив там материалы о суицидах и наркотиках.
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