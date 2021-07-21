Общественная палата обновит антирейтинг незаконопослушных соцсетей

Общественная палата планирует представить новый антирейтинг социальных сетей, лидирующих по распространению запрещенного контента и нарушающих права российских пользователей. Обновление выйдет в первых числах августа, сообщила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она, в частности, констатировала резкое увеличение в Сети числа фейков о коронавирусе и вакцинации, передаёт ТАСС.

Лидером зимнего антирейтинга в этом году была сеть микроблогов Twitter. Роскомнадзор призвал соцсеть оперативно удалять противоправный контент: ведомство даже замедляло трафик этой площадки.

В начале июля Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор проверить социальную сеть TikTok, выявив там материалы о суицидах и наркотиках.

