Оборудование поликлиник Москвы обновят по контрактам жизненного цикла

Москва продолжает активно обновлять медицинское оборудование по контрактам жизненного цикла. Так, детская городская поликлиника №7, где проведен ремонт по новому московскому стандарту, получила в рамках программы новейшие аппараты ультразвуковой диагностики. Об этом рассказала НСН главный врач медицинского учреждения Елена Кац.

Она напомнила, что Москва использует контракты жизненного цикла как альтернативу госзакупке. Они предусматривают приобретение товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика.

«Таким образом, благодаря контрактам жизненного цикла мы получаем современное медицинское оборудование с 10-летним сервисом от производителей», - отметила Елена Кац.

Уже сейчас в медицинские организации Москвы по контракту жизненного цикла поставлены ренгтгенологические аппараты, компьютерные томографы, аппараты МРТ, эндоскопическое оборудование.

