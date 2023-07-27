Оборонный комитет Совфеда поддержал закон о возрасте призыва с 18 до 30 лет
Комитет Совета Федерации по обороне одобрил принятый Госдумой закон о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет. Об этом заявил член верхней палаты парламента Константин Басюк.
Также члены профильного комитета поддержали закон, устанавливающий запрет на выезд из страны со дня направления повестки призывникам, в том числе по месту работы или учебы и с момента ее размещения в реестре военнообязанных.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в пакете поправок в законодательство о призыве и мобилизации, принятых Госдумой в ускоренном режиме, оказался пункт, который разрешает солдатам-срочникам заключать контракт с Минобороны РФ спустя месяц после призыва (сейчас такая возможность предусмотрена только через три месяца).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru