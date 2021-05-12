Обновление Windows привело к сбоям в системе

Системное обновление Windows 10 привело к неполадкам в системе, сообщило издание Windows Latest.

Пользователи пожаловались на сбои в работе операционной системы от Microsoft после установки драйвера AMD версии 9.3.0.221, который распространялся через «Центр обновления Windows». Сообщается, что на некоторые компьютеры программное обеспечение было установлено принудительно.

Из-за ошибки обновление вызывает «синий экран смерти». Жалобы пользователей начали поступать еще в конце апреля. Предполагается, что драйвер обошел систему проверки Windows. Компания Microsoft публично не реагировала на проблему. Однако журналисты издания ссылаются на источник, который сообщил, что программисты компании уже удалили апдейт из «Центра обновления Windows».

