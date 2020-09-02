Обнародованы результаты вскрытия певицы Легкоступовой

Причиной смерти певицы Валентины Легкоступовой стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени. Это показало вскрытие тела заслуженной артистки Российской Федерации, сообщила её дочь Анетта Бриль в телеэфире на Первом канале.

Бриль считает, что последний супруг Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь, которая могла спасти её мать. Дочь сообщила, что намерена нанять юристов, чтобы разобраться с произошедшим, а также привлечь Фирсова к ответственности за угрозы ей и ее 19-летнему брату.

54-летня Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа. Ранее стало известно, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Пара только в июле официально зарегистрировала брак. Несколько дней они не выходили на связь с родственниками, а когда те пришли к ним домой, обнаружили обоих в состоянии алкогольного опьянения.

У Легкоступовой также обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали. Юрий Фирсов утверждает, что певица упала в ванной и ударилась головой, однако сама не захотела вызвать врачей. Полиция уже допросила его и пока не нашла криминала в смерти артистки.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподавательница. Её самая популярная песня - «Ягода-малина».

