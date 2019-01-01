Обнародована зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают наказание за драки, получат работу в швейном тюремном цеху колонии. Они будут трудиться шесть дней в неделю по восемь часов. Зарплата каждого составит до вычета налогов 11280 рублей, после - 9300.

«Даже здесь мы зарабатываем деньги. Представляете?», - рассказал Мамаев в интервью «Вести недели». Также он подчеркнул, что начал более внимательно контролировать свою физическую форму в заключении. Кокорин, в свою очередь, признался, что в неволе может позволить себе шоколад и колбасу, которые не мог есть на свободе из-за спортивного режима, сообщает Москва 24.

В начале июля футболисты были этапированы в колонию общего режима в Белгородской области. Ранее суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Мамаева – к одному году, пяти месяцам. Аналогичные сроки получили соответственно брат Кокорина и знакомый спортсменов Алекандр Протасовицкий, который также участвовал в потасовках.

