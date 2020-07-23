Обматеривший судебную систему РФ политолог Крашенинников арестован

Политолог Федор Крашенинников отправлен под стражу на семь суток с формулировкой «за повторное неуважение к власти». Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга после задержания Крашенинникова.

Поводом стала публикация в telegram-канале, направленная против судебной системы Российской Федерации. Крашенинников в нецензурных выражениях охарактеризовал отечественных судей. Это было уже не первое подобное выражение мнения политологом.

Крашенинников позиционируется как оппозицион6ный деятель. Покинув здание суда под конвоем сотрудников МВД, он не стал делать каких-либо громких заявлений, отмечает Ura.ru.

В прошлом году в квартире политолога был произведён обыск по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией. Тогда же он был оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к судьям из-за комментария о повторном аресте менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Позднее Крашенинников оспорил штраф через Европейский суд по правам человека.

