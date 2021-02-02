Обленившимся на карантине россиянкам дали четыре совета

Как показали недавние исследования, самоизоляция в период пандемии коронавируса негативно сказалась на российских женщинах, многие из которых стали лениться и хуже распоряжаться свободным временем. Чтобы использовать его более рационально, женщинам следует учитывать четыре аспекта, уверена эксперт по тайм-менеджменту Елена Кокошка.

Первый аспект – это мотивация: мечта, цели и планы. Эксперт посоветовала завести книгу целей на год, чтобы отмечать в ней свои планы и прописывать шаги для их волнения. Второй аспект связан с планированием: Кокошка предлагает планировать важные дела не просто на определённый день, но и на конкретное время, чтобы не было соблазна отложить «на завтра».

Эксперт также советует вырабатывать дисциплину, «штрафуя» себя за перенос планов.

«Не выполнили это дело, перенесли на завтра, – значит, в выходные не идёте на шопинг с друзьями, как собирались, или не покупайте себе сумку, которую хотели купить в конце месяца», - заявила она «Радио 1».

Наконец, необходимо поддерживать ресурсы организма и энергию, и для каждого тут может быть свой рецепт – от любимой музыки до зарядки и контрастного душа.

Более 50% опрошенных россиянок признались, что не сумели воспользоваться свободным временем на самоизоляции из-за лени и апатии, показало исследование ВШЭ. Многие женщины в период пандемии и вызванных ею ограничений стали переедать, спать днём и меньше ухаживать за собой.

