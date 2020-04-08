Облапавший помощницу на онлайн-совещании российский мэр извинился

Мэр Южно-Курильского района Сахалина Вячеслав Власенко, которого уличили в домогательствах к своей помощнице во время сеанса видеосвязи с губернатором региона, извинился и принес извинения.



Слова чиновника приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва». Власенко заявил, что не состоит в отношениях с помощницей Елизаветой Андреевой, так как состоит в браке. К слову, замужем и сама помощница.



В то же время чиновник заявил, что из-за разразившегося скандала готов уйти в отставку.



Ранее в интернете появилась запись заседания совета по инвестиционной деятельности с участием губернатора Сахалина Валерием Лимаренко. Видео, в частности, доступно на сайте телеканала РЕН ТВ.



Внимательные зрители увидели, как в ходе совещания Власенко засунул руку под стол и начать трогать помощницу. Сначала она отстранила руку начальника, однако через некоторое время чиновник снова запустил руку под стол.



Тогда девушка взяла в руки телефон и сделала вид, что ничего не происходит. В сети уже начали появляться фотожабы, на которой мужу Андреевой пририсовывают рога, сообщают argumenti.ru

