Облапавший помощницу на онлайн-совещании российский мэр извинился
Мэр Южно-Курильского района Сахалина Вячеслав Власенко, которого уличили в домогательствах к своей помощнице во время сеанса видеосвязи с губернатором региона, извинился и принес извинения.
Слова чиновника приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва». Власенко заявил, что не состоит в отношениях с помощницей Елизаветой Андреевой, так как состоит в браке. К слову, замужем и сама помощница.
В то же время чиновник заявил, что из-за разразившегося скандала готов уйти в отставку.
Ранее в интернете появилась запись заседания совета по инвестиционной деятельности с участием губернатора Сахалина Валерием Лимаренко. Видео, в частности, доступно на сайте телеканала РЕН ТВ.
Внимательные зрители увидели, как в ходе совещания Власенко засунул руку под стол и начать трогать помощницу. Сначала она отстранила руку начальника, однако через некоторое время чиновник снова запустил руку под стол.
Тогда девушка взяла в руки телефон и сделала вид, что ничего не происходит. В сети уже начали появляться фотожабы, на которой мужу Андреевой пририсовывают рога, сообщают argumenti.ru
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