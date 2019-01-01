Обидки Зеленского перевесили в Телеграм-каналах паспортины Донбасса
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Дипломатические войны с запахом нефти
Российского посла в Белоруссии Михаила Бабича принимающая сторона регулярно подвергает обструкции, что в последние дни вылилось в кампанию по распространению слухов об отставке спецпредставителя. В российском Телеграме такую реакцию объясняют жесткой позицией Бабича в отношении экономических и культурных нарушений, допускаемых соседом России - от раскрытия и пресечения схем контрабанды секционных продуктов до фиксаций несоблюдения паритета использования русского и белорусского языков. Последними штрихом противостояния стал инцидент с нефтепроводом «Дружба» - в белорусский участок из России попало более 700 тысяч тонн некачественнной нефти. Это совпало с приостановкой транзита нефтепродуктов из Белоруссии в Украину, Польшу и страны Балтии.
«Белорусский гамбит» пишет о том, кто заинтересован в смене российского посла:
«Группы, которые зарабатывают на коррупционных и контрабандных схемах с Белоруссией. Запущенная волна по предотвращению контрабандного потока за один месяц принесла им убытки в десятки миллионов долларов».
«Бульба престолов» считает иначе:
«Слухи об отзыве Бабича — работа информационных войск Лукашенко. Метод простой: массовая рассылка информации в крупные Телеграм-каналы, недружественные белорусским властям. Для маскировки основного посыла использовались два сюжета: "Лавров повлиял на решение" и "Бабич хорошо поработал"».
Канал «Преемник» предполагает, что нападая на Бабича, президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается достучаться до иного адресата:
«Скрытое послание российскому президенту от Лукашенко на самом деле такое: «Дайте нам зарабатывать, как раньше, а лучше - ещё больше. Всё равно, кроме меня, у вас в Белоруссии никого нет» <…> По нашей информации, линия Путина остаётся неизменной - экономические преференции только в обмен на более глубокую интеграцию».
Белорусский канал «Трыкатаж» не верит, что отказ от российской нефти – это экономически обоснованный «трудный выбор»:
«Выбора никакого тут нет. Россия 25 лет заливала Лукашенко нефтью себе в убыток, с огромным дисконтом, а то и даром. Альтернатива – Беларусь должна зарабатывать на чем-то другом столько, чтобы хватило на покупку нефти по рыночной цене. Это не выбор. Это совершенно другая экономическая стратегия».
«АДЕКВАТ» отмечает, что иногда случаются и совпадения:
«Любую конспирологию вокруг приостановки Белоруссией экспорта нефтепродуктов, в том числе на Украину, настоятельно рекомендую отставить. <…> На последние новости на белорусском и украинском (именно в этом порядке) направлениях авария действительно наложилась, но не более того: тот самый случай, когда после – не значит вследствие. Само по себе 1 июня как дата вступления в силу ограничений и запретов на экспорт энергоносителей на Украину намекает на это достаточно ясно».
Российское гражданство для Донбасса
Указом президента РФ Владимира Путина 24 апреля жителям ДНР и ЛНР дано право получить российское гражданство по упрощенной схеме. На Украине уже попытались связать подписание указа с желанием России создать проблемы для Зеленского. В Телеграм с воодушевлением восприняли решение российского лидера.
Журналист Тина Канделаки пишет:
«В ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи. Украина, до сих пор, была только про отмену пенсий, отказ от прямого диалога и новую информационную войну».
«Вертушка_АТС1» так оценивает решение российского президента:
«Произошло публичное оповещение всех, кого это касается, о начале «абхазско-осетинского сценария». С понятными вариациями, но с частично очевидными перспективами. <...> Избранному президенту Украины — не важно, насколько он декоративная надстройка над Украиной реальной — выставляются максимально дискомфортные условия начала диалога, и каждые сутки промедления эту дискомфортность усугубляют».
«Доктор прописал» отмечает, что за всеми политическими дивидендами и комментариями забыли о людях:
«Рассуждения на тему "посмотрим, как поведет себя новый президент Украины, а там с паспортами и решим" оказались неоправданными. Из чего можно сделать вывод, что от Зеленского ничего особенного и не ждут (чему он и сам успел поспособстовать с заявлениями о "врагах"). А может, одно с другим и вовсе никак не связано - особенно если цель в том, чтобы эти люди остались в России».
Военкор Александр Коц пишет:
«Как жаль, что не все дожили до этого момента. Но как же здорово, что Россия привязывает к себе Донбасс очередной капроновой ниточкой, разорвать которую будет теперь еще сложнее. И при этом беря на себя полную ответственность за этих людей. Надеюсь, вплоть до физической защиты наших новых граждан, если Киев решится на силовой реванш».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» отмечает символический аспект выдачи российского гражданства:
«Своим действием Владимир Путин включает жителей Донбасса в тело российской нации: тем самым Россия окончательно берет на себя обязательства по разрешению украинского кризиса в интересах граждан России. Интеграционные процессы начались, а будут ли они в формате Абхазии и Южной Осетии или Крыма, теперь уже не так принципиально».
После выбора «За ЗЕ»
Во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Российское руководство не спешит с поздравлениями. Несмотря на победу, Зеленский уже столкнулся с серьезным сопротивлением - избранный президент обвинил ЦИК в затягивании опубликования окончательных результатов. В российских же телеграм-каналах обсуждали, с какими неудобствами еще предстоит столкнуться главе украиского государства в его парламентско-президентской республике.
«Мейстер» пишет:
«Победа Зеленского дает шанс на очень небыструю, но перезагрузку отношений между Россией и Украиной, а также постепенное урегулирование донбасского кризиса. Максимум на что можно надеяться в отношениях между двумя странами — это уровень отношений России и Грузии, хотя жертвы войны на Донбассе будут еще долго стоять как между нашими народами, так и разъединять на два непримиримых лагеря саму Украину».
«Медиатехнолог» пишет о причинах, по которым российский президент не направил поздравление Зеленскому с победой:
«Зеленский прямо говорил о том, что Путин враг, самым правильным отношением к Украине может оставаться лишь диалог с гражданами, проживающими на этих территориях. О чем вообще можно говорить с властями, которые официально считают нас «страной-агрессором»? Поэтому весьма верно заметил Песков, что новому президенту нужно устроить «смотрины» - точнее, «судить по делам».
«Мюсли вслух» пишет о сдержанном заявлении Зеленского на «последний аккорд» Порошенко – законе об обязательном использовании только украинского языка в госучреждениях и СМИ:
«Смотреть, как Зеленский, с трудом говорящий по-украински, не рискует возразить против закона, запрещающего ему обращаться к избирателям на своём родном языке, конечно же, занятно».
«Стукач» в контексте грядущих парламентских выборов (27 октября), отмечает шаткое положение партии экс-президента:
«Судя по миролюбивому тону Порошенко, он получил гарантии неприкосновенности, а его технологическому штабу (состоящему кстати сплошь из российских политтехнологов) поставлена задача взять для БПП и партий-сателлитов половину мест в Раде. Получится ли такой фортель? Если Зеленский вернёт три миллиона украинских избирателей в России в орбиту украинских выборов, то шансы у Петра Алексеевича невелики».
Публицист Максим Кононенко напротив, отмечает, что парламент также связывает руки и новому президенту:
«Завидовать Владимиру Зеленскому как-то не получается. Правительство формируется Радой, Петр Порошенко остается действующим президентом и даже дата инаугурации назначается депутатами. То есть, к господам-то артист со сцены спустился, но господа пока еще смотрят на него именно как на зачем-то спустившегося со сцены артиста. И сможет ли Зеленский изменить этот дискурс, заменив господский гламур на свой, артистический, пока непонятно».
«Суеверная Демократия» пишет о том, что Рада может ограничить полномочия президента, сделав его фигуру номинальной, трансформировав Украину в парламентскую республику:
«Отрадно будет посмотреть, как президента будут заставлять отчитываться перед депутатами за каждую потраченную на свое содержание гривну, да и как будет выглядеть государственное управление и вооруженные силы с учетом того, что назначать всех глав будут специальные комитеты радных клоунов. До следующих выборов в Раду время еще есть, напоследок испортить Зеленскому президентство, при должном желании, получится».
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