Обидки Зеленского перевесили в Телеграм-каналах паспортины Донбасса

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Российского посла в Белоруссии Михаила Бабича принимающая сторона регулярно подвергает обструкции, что в последние дни вылилось в кампанию по распространению слухов об отставке спецпредставителя. В российском Телеграме такую реакцию объясняют жесткой позицией Бабича в отношении экономических и культурных нарушений, допускаемых соседом России - от раскрытия и пресечения схем контрабанды секционных продуктов до фиксаций несоблюдения паритета использования русского и белорусского языков. Последними штрихом противостояния стал инцидент с нефтепроводом «Дружба» - в белорусский участок из России попало более 700 тысяч тонн некачественнной нефти. Это совпало с приостановкой транзита нефтепродуктов из Белоруссии в Украину, Польшу и страны Балтии.

«Белорусский гамбит» пишет о том, кто заинтересован в смене российского посла:

«Группы, которые зарабатывают на коррупционных и контрабандных схемах с Белоруссией. Запущенная волна по предотвращению контрабандного потока за один месяц принесла им убытки в десятки миллионов долларов».

«Бульба престолов» считает иначе:

«Слухи об отзыве Бабича — работа информационных войск Лукашенко. Метод простой: массовая рассылка информации в крупные Телеграм-каналы, недружественные белорусским властям. Для маскировки основного посыла использовались два сюжета: "Лавров повлиял на решение" и "Бабич хорошо поработал"».

Канал «Преемник» предполагает, что нападая на Бабича, президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается достучаться до иного адресата:

«Скрытое послание российскому президенту от Лукашенко на самом деле такое: «Дайте нам зарабатывать, как раньше, а лучше - ещё больше. Всё равно, кроме меня, у вас в Белоруссии никого нет» <…> По нашей информации, линия Путина остаётся неизменной - экономические преференции только в обмен на более глубокую интеграцию».

Белорусский канал «Трыкатаж» не верит, что отказ от российской нефти – это экономически обоснованный «трудный выбор»:

«Выбора никакого тут нет. Россия 25 лет заливала Лукашенко нефтью себе в убыток, с огромным дисконтом, а то и даром. Альтернатива – Беларусь должна зарабатывать на чем-то другом столько, чтобы хватило на покупку нефти по рыночной цене. Это не выбор. Это совершенно другая экономическая стратегия».

«АДЕКВАТ» отмечает, что иногда случаются и совпадения:

«Любую конспирологию вокруг приостановки Белоруссией экспорта нефтепродуктов, в том числе на Украину, настоятельно рекомендую отставить. <…> На последние новости на белорусском и украинском (именно в этом порядке) направлениях авария действительно наложилась, но не более того: тот самый случай, когда после – не значит вследствие. Само по себе 1 июня как дата вступления в силу ограничений и запретов на экспорт энергоносителей на Украину намекает на это достаточно ясно».

