Объемы ремонта дорог в Верхневолжье увеличились в восемь раз

Объемы ремонта дорог в Тверской области за четыре года увеличились более, чем в восемь раз: с 67 до 555 километров. За этот период в программу ремонта вошло около полутора тысяч километров участков региональных и местных трасс. Как отметил губернатор Игорь Руденя, количество отремонтированных дорог в регионе существенно увеличилось за счёт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За шесть лет реализации нацпроекта в Верхневолжье планируется отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети областного центра. Работы первого года нацпроекта завершены на всех объектах. Работы, в частности, проведены на дорогах Осташков – Селижарово – Ржев и Торжок – Осташков. Это ключевые туристические маршруты в Осташковский городской округ, к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни.

Трасса Осташков – Селижарово – Ржев обеспечивает связь северо-западных районов Тверской области с федеральной трассой Москва – Рига. Ремонт также проведен на 25-километровом участке дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

В ходе реализации нацпроекта на территории Верхневолжья применялись новые методы ремонта дорог, в частности, технология регенерации. Она позволяет увеличить несущую способность дорожного покрытия и межремонтных сроков. Верхний слой покрытия трасс устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В планах 2020 года по национальному проекту значится ремонт более 150 километров региональных дорог и более 60 километров улично-дорожной сети Твери.

