Объединение «Союз славянских сил России» признано экстремистским

Суд республики Коми запретил деятельность межрегионального общественного объединения "Союз славянских сил Руси" на территории РФ, признав его экстремистским. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, деятельность организации противоречит требованиям действующего законодательства и влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку. Как пишет "Новая газета", "Союз славянских сил России" (СССР) отрицает распад Советского союза и не признает действующую власть. По данным издания, на 2018 год численность организации составляла около 150 тысяч человек.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. По информации РИА Новости, организация вело свою деятельность в более чем 30 регионах России.



