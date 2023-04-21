«О том ли он думает?»: Экономист назвал пиаром идею Вассермана о наличных

Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев раскритиковал идею депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных денег, и назвал ее пиаром на людских страхах.

«Я бы, может быть, от какого-то случайно попавшего во власть человека и удивился, но когда это заявляет депутат, считающийся одним из умнейших граждан страны, это вызывает вдвойне удивление: а туда ли он смотрит? О стране ли он думает, или все-таки о пиаре? Здесь я вижу один пиар. Но нельзя пиариться за счет людей на их благосостоянии, за счет страхов нашего населения, которых сегодня очень много», - сказал Змиев.

Ранее Депутат Артем Кирьянов в пресс-центре НСН озвучил причины, почему идея Вассермана о декларировании наличных провальна, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

