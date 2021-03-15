Няня-убийца Бобокулова выйдет на свободу после принудительного лечения
Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, в 2016 году в Москве обезглавившая четырехлетнего ребенка, выходит на свободу из психиатрической лечебницы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на адвоката Бобокуловой.
Напомним, Бобокулова, работавшая няней в Москве, жестоко убила свою четырехлетнюю воспитанницу. Женщина отрезала ребенку голову, подожгла квартиру, в которой проживала девочка с семьей, и на такси отправилась к станции метро «Октябрьское Поле», напоминает телеканал «360». Там Бобокулова, держа в руках голову убитого ребенка, угрожала взорвать себя.
Впоследствии стало известно, что женщина страдала шизофренией. Бобокуловой диагностировали психиатрическое заболевание и признали невменяемой. Позже суд постановил освободить женщину от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение, отмечает Ura.ru.
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