Няня-убийца Бобокулова выйдет на свободу после принудительного лечения

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, в 2016 году в Москве обезглавившая четырехлетнего ребенка, выходит на свободу из психиатрической лечебницы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на адвоката Бобокуловой.

Суд освободил няню Бобокулову от уголовной ответственности

Напомним, Бобокулова, работавшая няней в Москве, жестоко убила свою четырехлетнюю воспитанницу. Женщина отрезала ребенку голову, подожгла квартиру, в которой проживала девочка с семьей, и на такси отправилась к станции метро «Октябрьское Поле», напоминает телеканал «360». Там Бобокулова, держа в руках голову убитого ребенка, угрожала взорвать себя.

Впоследствии стало известно, что женщина страдала шизофренией. Бобокуловой диагностировали психиатрическое заболевание и признали невменяемой. Позже суд постановил освободить женщину от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Гюльчехра БобокуловаМоскваЛечениеУбийство
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