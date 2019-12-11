Няни заточенной в московской больнице девочки рассказали о зарплате

В московском перинатальном центре «Мать и дитя» обнаружили пятилетнюю девочку, которая с самого рождения живет там в отдельной палате и не покидает пределов учреждения. Все это время ее проживание оплачивают состоятельные родители – палата обходится им в миллион рублей ежемесячно.

Девочка родилась недоношенной и два месяца ее выхаживали врачи центра. Однако родители почему-то решили не забирать ребенка, утверждая, что девочка тяжело болеет и не выживет без постоянной медицинской помощи.

В результате нахождение ребенка в больнице превратилось в настоящее заточение. Богатые родители оплачивали не только палату, но и нянечек. Одна из них проводила с ребенком большую часть времени, вторая – выходила на подмену. Услуги няни обходились странной семье еще в 150 тысяч рублей ежемесячно.

При этом одна из женщин так привязалась к девочке, что заявила о намерении удочерить ее, сообщает сайт KP.Ru.

Стоит отметить, что маленькую пленницу еще год назад обнаружили волонтеры, после чего начали бить во все колокола. Наконец, недавно сдалось и руководство центр, которое расторгло договор родителями девочки. Однако те упорно отказываются забирать ребенка.

Вероятнее всего, девочку им уже и не отдадут. Органы соцопеки поставили вопрос о лишении их родительских прав.

