Нутрициолог рассказала, кому опасно употреблять зелень

Зелень, несмотря на значительное количество витаминов и микроэлементов, в некоторых случаях может стать вредным продуктом. Об этом рассказала специалист по питанию, член Международной ассоциации нутрициологов и детокс-коучей Алёна Степанова.



Степанова подтвердила, что клетчатка, из которой во многом состоит зелень, необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в зелени самое большое число витаминов и микроэлементов на один грамм продукта.

При этом некоторым людям петрушка, кинза и укроп могут навредить. Зелень не стоит есть людям с повышенной свёртываемостью крови, а также страдающим от болезней кишечника в период обострения, передает «Радио 1». По словам Степановой, зелень не стоит употреблять во время заживления переломов.

Врач рассказала, что употребление зелени может ухудшить состояние при эрозии, язве, геморрое. По имеющимся данным, клетчатка царапает слизистую на стенок кишечника и усиливает повреждения ещё больше травм».