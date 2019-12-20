Нюша рассказала, как попалась на удочку продюсера-педофила

Отечественная исполнительница Нюша решилась поведать общественности о сексуальных домогательствах со стороны музыкального продюсера, правда, не раскрывая его имени. В интервью программе «Ходят слухи» на видеохостинге YouTube она призналась, что чуть не стала жертвой педофила в возрасте 12-13 лет.

Тогда Анна уже сочиняла песни, но отец Владимир Шурочкин – бывший участник группы «Ласковый май» - не имел возможности продюсировать её из-за потери собственной студии. По словам Нюши, как-то раз они с отцом приехали в офис одного деятеля шоубизнеса, который попросил остаться её с ним одной, чтобы якобы посмотреть, как она ведёт себя без взрослых, отмечает «Свободная пресса».

В итоге это продюсер предложил девочке раздеться догола. Она выполнила требуемое, однако чувствовала себя очень неприятно, хотя мужчина не прикоснулся к ней, а только смотрел. По словам Нюши, извращенец предложил её представить его в качестве врача.

Родителям она сразу не рассказал об этом, когда же призналась, они были шокированы, пишут «Дни.ру». С тех пор продюсированием артистки занимался только ее отец. Сейчас у нее нет продюсера. Недавно 29-летняя артистка стала матерью.

