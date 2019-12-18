Ню фото Каменских взорвало соцсети

Украинская певица и актриса Анастасия Каменских запостила в социальной сети фотографию с отдыха в Мексике в стиле ню. 32-летняя артистка сидит на качелях абсолютно без одежды, повернувшись к фотографу спиной. Этот кадр вызвал бурную реакцию поклонников Анастасии.

В комментарии к изображению Каменских заметила, что женщина — это не только красивая внешность, но и «ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней». По словам певицы, иногда прекрасной половине человечества следует оставаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать внутренний голос, раскрыть внутренний мир.

Подписчики артистки с восхищением оценили фигуру исполнительницы. Однако были и те, кому не понравилось, что Анастасия публикует столь откровенные фото. Причём, как отмечают «Дни.ру», Каменских нередко терпит нападки от поборников морали.

