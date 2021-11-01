Ноябрь в России будет на 3℃ теплее нормы
Температура ноября на европейской части России ожидается на 3℃ выше нормы, при этом может выпасть до 100% месячной нормы осадков. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что октябрь в Москве оказался на 0,6℃ выше нормы, выпало 69% месячного объёма осадков.
В первую неделю ноября в столичном регионе будет держаться теплая погода, которая больше характерна для второй половины сентября, с пятницы возможны небольшие дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Необычно ясная для этого времени погода в Москве и области формируется антициклоном, который переносит теплые восточные массы воздуха с юга Атлантики, а также областью высокого давления от антициклона, центр которого сейчас находится очень далеко от российской столицы.
До 4 ноября включительно в Москве днем будет около 8-13 градусов. Ночные температуры воздуха составят +3…+8 ℃. С 5 числа возможен небольшой дождь, ночные температуры повысятся до 5 - 10 градусов.
Кроме того, хорошая погода установится на юге Европейской России – в Краснодарском крае. На Черноморском побережье 20…23 ℃.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Байден сдал отрицательный тест на COVID-19
- Объявлен состав сборной России на матчи против Кипра и Хорватии
- В Красноярске подросток ударил ножом 11-летнего мальчика
- СМИ: в России прекращены продажи специй бренда Santa Maria
- В островном Королевстве Тонга ввели локдаун из-за единственного случая COVID-19
- Медики назвали инфаркт «противопоказанием к вакцинации»
- Ноябрь в России будет на 3℃ теплее нормы
- В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом
- «Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
- В Кремле раскрыли о чем говорили Лавров с Байденом на G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru