Температура ноября на европейской части России ожидается на 3℃ выше нормы, при этом может выпасть до 100% месячной нормы осадков. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что октябрь в Москве оказался на 0,6℃ выше нормы, выпало 69% месячного объёма осадков.

В первую неделю ноября в столичном регионе будет держаться теплая погода, которая больше характерна для второй половины сентября, с пятницы возможны небольшие дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Необычно ясная для этого времени погода в Москве и области формируется антициклоном, который переносит теплые восточные массы воздуха с юга Атлантики, а также областью высокого давления от антициклона, центр которого сейчас находится очень далеко от российской столицы.

До 4 ноября включительно в Москве днем будет около 8-13 градусов. Ночные температуры воздуха составят +3…+8 ℃. С 5 числа возможен небольшой дождь, ночные температуры повысятся до 5 - 10 градусов.

Кроме того, хорошая погода установится на юге Европейской России – в Краснодарском крае. На Черноморском побережье 20…23 ℃.

