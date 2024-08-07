Новый жилой комплекс возведут в Казани рядом с филармонией

Новый жилой комплекс «Фриссон» возведет вблизи Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани компания ФСК Регион.

По словам первого заместителя гендиректора ФСК Регион Романа Капиноса, название жилого комплекса происходит от французского слова frisson.

«Это приятное эмоциональное переживание, сопровождаемое мурашками на коже. Человек может испытать его от чего-то красивого и волнующего, например, от произведений искусства, явлений природы или прослушивания музыки», — отметил Капинос.

Он также подчеркнул, что таким названием ЖК была создана ненавязчивая музыкальная отсылка к его месту расположения — в непосредственной близости от филармонии. В закрытом дворе разместят площадку с различным музыкальным оборудованием и лабиринтом со слуховыми трубами.

При этом звуки с этой площадки не будут мешать окружающим, так как будет создан аудио-буфер с помощью специального озеленения.

