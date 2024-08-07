Новый жилой комплекс возведут в Казани рядом с филармонией
Новый жилой комплекс «Фриссон» возведет вблизи Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани компания ФСК Регион.
По словам первого заместителя гендиректора ФСК Регион Романа Капиноса, название жилого комплекса происходит от французского слова frisson.
«Это приятное эмоциональное переживание, сопровождаемое мурашками на коже. Человек может испытать его от чего-то красивого и волнующего, например, от произведений искусства, явлений природы или прослушивания музыки», — отметил Капинос.
Он также подчеркнул, что таким названием ЖК была создана ненавязчивая музыкальная отсылка к его месту расположения — в непосредственной близости от филармонии. В закрытом дворе разместят площадку с различным музыкальным оборудованием и лабиринтом со слуховыми трубами.
При этом звуки с этой площадки не будут мешать окружающим, так как будет создан аудио-буфер с помощью специального озеленения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США запросили у Украины разъяснения по поводу атак в Курской области
- СМИ: США ожидают иранский удар по Израилю 8-9 августа
- Отец футболиста академии ФК «Авангард» погиб при атаке ВСУ в Курской области
- Шесть человек пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
- Мэр Парижа: Ни один спортсмен не заболел из-за плавания в Сене
- В России начался рост заболеваемости COVID-19
- Запрещенную книгу «Шоумен» о Зеленском изъяли таможенники в Шереметьево
- Фигурантов дела о ЧП в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест
- Швейцария приложит усилия для участия России в новом саммите по Украине
- Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru