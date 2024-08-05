Новый учебник по истории появится в вузах с 1 сентября в электронном виде

Новое пособие охватит весь период истории - с древнейших времен до спецоперации. Оно будет состоять из 30 глав. Работа над новым учебником для вузов началась осенью 2023 года

Также к сентябрю 2024 года намерены представить учебники для учащихся школ пятых–девятых классов. Они будут доступны не в массовом тираже для апробации учителями.

Ранее сообщалось, что со следующего учебного года в российских учреждениях среднего профессионального образования тоже введут новый учебник истории, напоминает «Радиоточка НСН».

