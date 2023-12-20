Новый теннисный центр на северо-западе Москвы примет состязания мирового уровня

Международная теннисная федерация аттестовала покрытие теннисных кортов в новом теннисном центре на северо-западе Москвы (Покровское-Стрешнево). Отмечается, что они способны принимать соревнования любого уровня. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, площадь четырехэтажного центра составила 8,5 тысячи «квадратов». Здесь находятся зал для настольного тенниса на восемь игральных столов, шесть кортов для большого тенниса и два зала для сквоша. Также в центре расположены буфет, массажный и медицинский кабинеты, раздевалки и душевые.

Вице-мэр добавил, что на объекте установлено передовое оборудование, а также имеется современный инвентарь для тренировок как профессионалов, так и любителей. В центре смогут заниматься все желающие.

Теннисный центр стал частью спортивной инфраструктуры, которую инвестор строит на месте бывшего Тушинского аэрополя. Застройщиком выступила организация «Стадион «Спартак». Кроме того, здесь строится ЖК «Клубный город на реке Primavera».

Кроме жилья, здесь также появится социальная инфраструктура — уже открыты детсад, рассчитанный на 220 воспитанников, и школа с расширенной спортивной и IT-инфраструктурой для 1100 юных москвичей. Оба объекта включены в городскую систему образования.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, последний соцопрос показал, что лишь у 57% москвичей рядом с домом есть фитнес-центры, а бассейны — только у 39% опрошенных. Спортивные площадки поблизости есть у 67% респондентов.

При этом, добавил Михайленко, горожане хотят заниматься спортом рядом с домом, пусть спрос и ниже, чем на объекты детской или транспортной инфраструктуры. Он также отметил, что близость фитнес-центра повышает уровень уникальности местности и создает дополнительные точки притяжения.

Кроме того, столичные власти уделяют большое внимание развитию сети велопроката и аренды электросамокатов — стыку транспортной и спортивной инфраструктуры. Михайленко подчеркнул, что это способствует улучшению доступности спортивных объектов во дворах или в парках.

