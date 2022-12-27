Новый российский мультсериал «Дракошия» выходит на телеканале «Карусель»

27 декабря состоится премьера нового российского детского мультсериала «Дракошия» от анимационной компании «ЯРКО» на телеканале «Карусель». В первый день трансляций с 16:50 зрители увидят шесть серий из 26 эпизодов первого сезона.

По сюжету сериала, высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа – Дракоши, обладающие магией. Они сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми справляются самыми невероятными способами.

Новый сериал «Дракошия» входит во франшизу «Дракоша Тоша», автором оригинальной идеи является известный российский писатель, сценарист, продюсер Олег Рой.

