Новый рекорд жары установлен в Москве
Новый рекорд температуры воздуха установлен в российской столице. После трёх часов дня столбик термометра на метеостанции ВДНХ показал 33,1 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Таким образом, обновлён рекорд для 13 июля, который держался с 1936 года. Тогда воздух прогрелся до 32,4 градуса.
Причём максимальное значение температуры ещё может обновиться. В эти летние безоблачные дни она продолжает расти в столичном регионе до 17 - 18 часов. Таким образом, окончательное значение нового рекорда станет ясно только вечером.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru