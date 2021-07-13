Новый рекорд жары установлен в Москве

Новый рекорд температуры воздуха установлен в российской столице. После трёх часов дня столбик термометра на метеостанции ВДНХ показал 33,1 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Таким образом, обновлён рекорд для 13 июля, который держался с 1936 года. Тогда воздух прогрелся до 32,4 градуса.

Причём максимальное значение температуры ещё может обновиться. В эти летние безоблачные дни она продолжает расти в столичном регионе до 17 - 18 часов. Таким образом, окончательное значение нового рекорда станет ясно только вечером.

