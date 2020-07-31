Новый приговор Кокорину и Мамаеву станет известен 3 августа

Мосгорсуд отложил заседание по пересмотру приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину на 3 августа, сообщает РИА Новости. В суде прокурор попросил отменить уже вынесенный приговор и постановить новый, с незначительными исправлениями.

Футболисты были осуждены за две драки. В октябре 2018 года они участвовали в двух конфликтах – с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Вместе с Кокориным и Мамаевым на скамью подсудимых попали Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина, Кирилл.

Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии каждый, Кокорины – по полтора года колонии. Все они уже вышли на свободу.

В мае 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил их уголовное дело на пересмотр из-за «существенных нарушений закона». Утверждается, что Мосгорсуд не учёл некоторые показания свидетелей и роль каждого из участников драки в нанесении телесных повреждений. Как отмечает RT, футболисты могут добиться переквалификации статей обвинения.

