Новый курс «Основы взрослой жизни» предложили ввести в старших классах

Директор института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу для старшеклассников курс «Основы взрослой жизни». Об этом пишет RT.

По словам Маркс, проведенный специалистами института опрос показал, что 76% учеников средней и старшей школы в регионах неудовлетворены качеством образования. Она отметила, что многие охарактеризовали базовую школьную программу как «оторванную от жизни» и «несовременную».