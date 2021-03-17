Новый курс «Основы взрослой жизни» предложили ввести в старших классах

Директор института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу для старшеклассников курс «Основы взрослой жизни». Об этом пишет RT.

По словам Маркс, проведенный специалистами института опрос показал, что 76% учеников средней и старшей школы в регионах неудовлетворены качеством образования. Она отметила, что многие охарактеризовали базовую школьную программу как «оторванную от жизни» и «несовременную».

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Подростки также заявили о необходимости получения знаний их сферы полового воспитания, финансовой грамотности и психологии.

Маркс предложила предоставить школьникам не только качественные знания, но и помочь им сориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий и межличностных отношений.

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ФОТО: pixabay.com
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