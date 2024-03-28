Новый корпус московской детской больницы в Сокольниках сдадут в 2025 году

В Москве строители заканчивают работы по монтажу фасадов и архитектурных элементов нового корпуса детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство завершено почти наполовину. Строители заканчивают работы по монтажу фасадов и архитектурных элементов нового корпуса.

«Новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира откроется в 2025 году. В нём разместится многопрофильный комплекс — экспертный центр по лечению и диагностике детей, который оборудуют по самым современным медицинским технологиям», – рассказал глава департамента.

В шестиэтажном здании общей площадью 56 тысяч квадратных метров разместят 570 коек. Для доставки в больницу экстренных пациентов предусмотрена вертолетная площадка на крыше.

По проекту в новом комплексе предусмотрено обустройство 15 операционных. В здании расположатся 20 отделений стационара и Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. В новом корпусе будет несколько лабораторий, в том числе, клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая. Предусмотрено создание отделения трансфузиологии.

«В медицинском учреждении установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе более 10 единиц тяжелого оборудования, включая два комплекса МРТ», – добавил Загрутдинов.

В палатах для комфортного совместного пребывания ребёнка и мамы предусмотрены отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате – душ и телевизор.

