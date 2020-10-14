Новый КоАП накажет за поддельные продукты

Наказание за продажу или производство поддельных товаров, в том числе продуктов питания, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России, сообщает агентство РИА Новости.

Советник министра юстиции РФ Денис Новак рассказал агентству, что в настоящее время в КоАП прописана только ответственность за фальсифицированные лекарства, медицинские изделия и БАДы. Из-за этого из сферы регулирования исключена такая крупная группа товаров, как продукты питания.

«У нас частично в отношении некоторых видов товаров есть специальные составы... Мы согласились с тем, что в силу важности и вредности такого рода действий следует предусмотреть отдельный, общий состав на оборот или производство фальсифицированных товаров», - добавил Новак.

По его словам, будут разграничены формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей, и наказание по новым нормам будет строже. Это будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов честных предпринимателей.

Первое публичное обсуждение проекта нового КоАП проводилось в России с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что он вступит в силу 1 января 2021 года, однако сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

