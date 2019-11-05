Новый допинг-скандал в российском спорте, доходы от НДС бьют рекорды, систему вытрезвителей решено возродить
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Новое массовое обвинение в употреблении запрещенных препаратов в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило в применении допинга 47 россиян. Как говорится в сообщении организации, «пакеты доказательств» их вины направлены в международные федерации соответствующих видов спорта с просьбой открыть дела против подпавших под подозрение спортсменов. Ни имена атлетов, ни виды спорта, которые они представляют, не называются. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории. При этом в WADA не уверены в стопроцентной подлинности этой базы, из-за чего угрожают отстранить Российское антидопинговое агентство РУСАДА, что может повлечь недопуск России на Олимпиаду-2020 в Токио, - напоминает «Газета.ру».
Не торопиться призвали в Кремле с комментариями в связи с расследованием «дела Голунова»
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «следствие может идти и дольше», чем те несколько месяцев, что оно уже продолжается. Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы в начале июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Сам он утверждал, что зaпрещенные веществa ему подбросили. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто, нaчaлась проверка в отношении самих полицейских. Недавно стало известно, что материалы дела Голунова Следственный комитет засекретил.
Рекордный рост доходов российского бюджета от повышения ставки НДС прогнозирует Минфин
По его оценке, эта мера, вступившая в действие с начала 2019-го, за три года принесет в доходы государства более двух триллионов рублей. В ведомстве ожидают, что таким образом рост дополнительных поступлений превысит инфляцию, уровень которой прогнозируется примерно в 4% в год. Экономисты, к которым НСН обратилась за комментариями, полагают, что рост НДС влечет за собой ухудшение качества жизни граждан страны. Планов дальнейшего повышения ставки НДС у российского руководства нет, - заявил, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В России возродят вытрезвители
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые возвращают в России систему вытрезвителей. Сотрудники полиции получат право доставлять в такие учреждения тех, кто не может самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающем пространстве. Система вытрезвителей была упразднена в 2011 году. По данным МВД, которые приводит «Интерфакс», количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. Ежегодно из-за алкоголя в стране погибает свыше 50 тысяч человек, из них до 10 тысяч человек замерзают на улицах. При этом в 20 субъектах федерации, где система вытрезвителей уже восстановлена, количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снижается значительно быстрее.
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