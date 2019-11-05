Новый допинг-скандал в российском спорте, доходы от НДС бьют рекорды, систему вытрезвителей решено возродить

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Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые возвращают в России систему вытрезвителей. Сотрудники полиции получат право доставлять в такие учреждения тех, кто не может самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающем пространстве. Система вытрезвителей была упразднена в 2011 году. По данным МВД, которые приводит «Интерфакс», количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. Ежегодно из-за алкоголя в стране погибает свыше 50 тысяч человек, из них до 10 тысяч человек замерзают на улицах. При этом в 20 субъектах федерации, где система вытрезвителей уже восстановлена, количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снижается значительно быстрее.

