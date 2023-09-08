Новый дом по программе реновации построят в Кузьминках в 2024 году
Строительство нового дома в рамках программы реновации началось по адресу: улица Маршала Чуйкова, з/у 9.5.1 (район Кузьминки, ЮВАО). Сейчас ведется монтаж фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части объекта. Ожидается, что новостройка будет сдана в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасад шестисекционного жилого дома с подземным паркингом будет выполнен из облицованных пиленым кирпичом трехслойных стеновых панелей. На них разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
В каждой из 299 квартир (52 однокомнатные, 221 двухкомнатная и 26 трехкомнатных) выполнят готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.
На нежилых первых этажах появятся социальные, коммерческие и культурные объекты. В жилой части проектом предусмотрены лифтовый холл, колясочная, кладовая для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Современные лифты грузоподъемностью 630 и 1000 кг снабдят тактильными и визуальными средствами информации.
Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.
Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тбилиси затерялась часть багажа сборной Испании по футболу
- Депутат Европарламента заявила, что на Украине погибли полмиллиона человек
- Египетская Red Sea с 8 по 17 сентября приостановила полеты в Москву
- В Туве глав Минлесхоза и Авиалесоохраны отстранили после смертельного ДТП
- На севере Крыма сбили беспилотник
- Сотрудники МВД задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть»
- ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт на железной дороге
- Банк HSBC прекратит работать с Россией и Белоруссией
- Премьер Эстонии предложила странам-соседям ввести торговое эмбарго против России
- Новый роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» поступит в продажу 29 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru