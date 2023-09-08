Новый дом по программе реновации построят в Кузьминках в 2024 году

Строительство нового дома в рамках программы реновации началось по адресу: улица Маршала Чуйкова, з/у 9.5.1 (район Кузьминки, ЮВАО). Сейчас ведется монтаж фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части объекта. Ожидается, что новостройка будет сдана в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасад шестисекционного жилого дома с подземным паркингом будет выполнен из облицованных пиленым кирпичом трехслойных стеновых панелей. На них разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

В каждой из 299 квартир (52 однокомнатные, 221 двухкомнатная и 26 трехкомнатных) выполнят готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах появятся социальные, коммерческие и культурные объекты. В жилой части проектом предусмотрены лифтовый холл, колясочная, кладовая для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Современные лифты грузоподъемностью 630 и 1000 кг снабдят тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.