Новый дом по программе реновации построят на западе Москвы в 2024 году

Застройщик приступил к возведению нового дома для переселения москвичей в рамках программы реновации. Строительство ведется в районе Проспект Вернадского (ЗАО Москвы) по адресу: Проспект Вернадского, з/у 75. Сейчас на объекте выполняются подготовительные работы. Строительство завершится в 2024 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Вентилируемые фасады четырех двухсекционных корпусов переменной этажности будут отделаны бетонной плиткой и фиброцементыми плитами. На них также разместятся корзины для кондиционеров, а при оформлении входных групп используют витражи. Под внутренним двором появится подземный паркинг.

Из 364 квартир (32 однокомнатных, 277 двухкомнатных и 55 трехкомнатных) пять будут приспособлены для маломобильных москвичей — в них расширят коридоры и установят специальное сантехническое оборудование. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку, полностью отвечающую стандартам реновации.

На нежилых первых этажах домов разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. В вестибюлях жилой части появятся зоны для почтовых ящиков, кладовые для уборочного инвентаря и колясочные. Грузопассажирские лифты, установленные в зданиях, оснастят тактильными и визуальными средствами информации.

Здания снабдят системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

