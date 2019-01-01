Новый бульвар и скверы появятся в квартале реновации в Измайлово

После внесения жителями столицы своих предложений проект планировки территории жилого квартала по программе реновации в Измайлове будет изменен. Об этом в пятницу рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Она отметила, что в частности, там появятся два детских сада, школа, детскую поликлинику, а также спортивный комплекс и общественный центр. Также Княжевская подчеркнула, что прибрежная территория Серебряно-Виноградного пруда также будет благоустроена.

Проект планировки предусматривает максимальное освоение неиспользуемой сейчас территории. На площади, превышающей 108 га, разместятся 34 современных жилых дома, объекты социальной инфраструктуры, а также общественно-деловую зону. Для улучшения транспортного обслуживания будут реконструированы уже существующие дороги, а также построено несколько новых. Кроме того, после окончания работ здесь появятся новые маршруты городского транспорта, которые свяжут район со станциями метро «Черкизовская», «Партизанская» и «Измайловская», а также со станциями МЦК Локомотив и Измайлово.

Напомним, программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир и коснется около 1 млн москвичей.

