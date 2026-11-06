Новый арт-объект открылся в школе-пансионе «Большой Физтех»

Посвященный попечителям, наставникам и меценатам арт-объект торжественно открыли в школе-пансионе «Большой Физтех» в рамках старта второго сезона всероссийского конкурса «Большой подростковый квест “Предприми себя”», запущенного Фондом «Университет детства» при поддержке Рыбаков Фонда и МФТИ, сообщает СМИ2.

На арт-объекте высечен своеобразный манифест для будущих поколений: «Тем, кто почувствовал бесконечность и пожелал ее умножить. Тем, кто выбрал не исчезнуть, а продолжиться в других. Тем, кто стал проводником Большого». Также на нем указано число 1946 — год, когда началась история Физтеха.

«Сегодня мы открываем арт-объект, посвященный всем попечителям и покровителям этого способа думать, жить и делать нашу жизнь не просто выживанием, а процветанием. Давать шанс тому, чтобы будущее не просто ожидалось нами, а чтобы мы сотворяли его сегодня, поддерживая наших подростков», — заявил сооснователь школы-пансиона «Большой Физтех» Игорь Рыбаков.

Важность того, чтобы талантливые дети могли общаться друг с другом в достойных условиях, отметил в свою очередь проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов. «Эта система успешно справляется с тем, чтобы талантов становилось больше. И пусть их будет больше!» — добавил он.

Воспитанники школы-пансиона озвучили манифест и заложили в капсулу времени послание себе — будущим взрослым, чтобы прочитать его через 10 лет и вспомнить, как начинался их путь.

Организаторы конкурса «Предприми себя» предусматривают несколько уровней территориального попечительства: от регионов и городов до отдельных районов и школ. В первом сезоне участвовали свыше 3000 учеников седьмых классов из 69 российских регионов. Из них 100 прошли в Москве образовательную программу, а 26 ребят получили гранты на обучение в «Большом Физтехе».

